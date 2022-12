Spalletti ha regalato ai giocatori del Napoli un corno portafortuna CorSport

(Di sabato 24 dicembre 2022) Alla cena di Natale organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo e pagata dal presidente De Laurentiis, l’allenatore delha fatto un regalo a ciascun membro della squadra. Un dono piuttosto scaramantico: un. Lo racconta il Corriere dello Sport. “Luciano, alla vigilia di Natale e del secondo capitolo di una storia che lui e ihanno finora scritto con la maestria delle penne importanti, si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all’Inter e un. Unmolto, ma molto napoletanoad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo”. “Il lavoro è l’unica ...

IlNapolista

Lo scorso 5 novembre il trequartista classe 2003 avevai 3 punti in campionato alla ... INTER - NAPOLI -ha promosso ai gradi di capitano Di Lorenzo, arrivato proprio dall'Empoli. Da ...Vivo con tutto l'amore che ci ha'. Con un messaggio via Twitter il Napoli ha voluto ...espresse tutto il suo rammarico per la mancata vittoria dello scudetto da parte degli uomini di:... Spalletti ha regalato ai giocatori del Napoli un corno portafortuna ... Doppio regalo scudetto a Spalletti: il tecnico e la società pianificano il futuro, ecco chi potrebbe sbarcare sotto il Vesuvio ...Per Luciano Spalletti è questione di priorità. La cena con il suo Napoli per celebrare Natale, si, ma prima c'è da regalare un ...