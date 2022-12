Precipita con il parapendio | la vittima è uno straniero di 55 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 dicembre 2022) È un 55enne di nazionalità tedesca, l’uomo che ieri pomeriggio èto con il suosulla montagna di Norma, piccolo Comune situato in provincia di Latina. L’uomo aveva raggiunto il territorio pontino in camper e al momento del lancio non aveva documenti con sé. Difficile per i Carabinieri di Aprilia dare un nome alladell’incidente. Ci sono volute ore prima che fosse identificato, solo grazie ai suoi effetti personali che aveva lasciato nel suo veicolo. Disposto l’esame autoptico sulla salma Ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente e anche le cause, visto che il 55enne non era al suo primo volo. La Procura ha disposto che sul corso dell’uomo venga svolto esame autoptico. Una indagine utile a dare risposte a quanto accaduto. Magari si è trattato di un malore o forse solo di un cambio di correnti che ...