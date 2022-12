Muore dopo il trapianto in ospedale | i parenti denunciano i medici

TGCOM

Il giorno, mercoledì alle 12 in Ziegerplatz, accanto al ristorante di famiglia, Christian viene ferito con alcuni colpi di arma da fuoco. Portato in ospedale,nel pomeriggio. Il fermo In ...Malore fatale in un parcheggio di via dei Velini a Macerata . Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di un papà di 46 anni. Non ce l'ha fatta Paolo Scarpetta, camionista di Montecosaro, che ieri ... Gorizia, 18enne muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Un morto e due feriti: vigilia di Natale di sangue sulle strade della Marca. Due incidenti in un'ora sullo stesso posto, a Castelfranco Veneto (Treviso), sulla circoanvallazione Ovest. Di cui ...Malore fatale in un parcheggio di via dei Velini a Macerata. Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di un papà di 46 anni. Non ce l’ha fatta Paolo Scarpetta, camionista di ...