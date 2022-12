Manovra | via libera della Camera all’alba della vigilia di Natale Giorgetti | “Turbolenze | l’importante è atterrare”

(Di sabato 24 dicembre 2022)di, è arrivato l’atteso viaalla legge di bilancio. Al termine di una maratona di oltre 12 ore, laè stata approvata con 197 voti favorevoli e 129 contrari dall’aula di Montecitorio. Il testo ora passa al Senato, che inizierà l’esame a partire da martedì prossimo. La legge dovrà essere approvata entro fine anno per evitare lo spettro dell’esercizio provvisorio. “Stanotte 9 ore di tentativi per cambiare la Legge di Bilancio e aggiustarla. Ora il voto finale”, ha commentato stamattina Enrico Letta. “Una cosa è certa, mai vista una simile distanza abissale tra la poverissima realtà ...

... dopo una lunga notte di votazioni e discussioni, la Camera ha dato il suolibera raccogliendo 197 voti favorevoli, 129 contrari e 2 astenuti . Il testo dellada 35 miliardi di euro , di ...ROMA - Fortemente falcidiato, e ormai sulladell'abolizione, il reddito di cittadinanza però nel 2023 salva una caratteristica che il governo avrebbe voluto a tutti i costi abolire con la legge di Bilancio: il principio che l'offerta di ... Manovra: Camera, via libera al testo, passa al Senato - Politica La manovra: avrà inizio stasera la votazione della legge di bilancio, dopo che ieri sera è arrivata la richiesta di voto di fiducia (devono trascorrere 24 ore). L'ultimo ritardo nei tempi dovuto al ...Interventi per circa 40 miliardi, tra maggiori spese e minori entrate, di cui circa la metà vanno ad incrementare il deficit del 2023. Sostanziale via libera da parte della ...