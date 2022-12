Luisella Costamagna vince Ballando con le Stelle tra le polemiche | quelle di Selvaggia Lucarelli comprese

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022)con le. Dopo il discusso ripescaggio, la vittoria di ieri sera non fa altro che alimentaree insinuazioni visto che in molti sono convinti che tutto sia stato studiato a tavolino sin dall’inizio. Nella finalissima dello show di Milly Carlucci, andata in onda fino all’1.30 di notte, la coppia-Pasquale La Rocca ha vinto l’edizione 2022 di `con le´ spuntando nella sfida finale con il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Al terzo posto si sono piazzati la conduttrice Ema Stokholma e il ballerino e coreografo Angelo Madonia, coppia anche nella vita, mentre quarti sono arrivati Alex Di ...