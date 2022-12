Luisella Costamagna vince Ballando con le Stelle 2022

(Di sabato 24 dicembre 2022)e Pasquale -17 La diciassettesima edizione dicon leha finalmente il nome dei sui vincitori. Dopo 11 puntate, a spuntarla tra le sei coppie che hanno disputato la finalissima è stata quella formata dai ‘ripescati’e dal maestro Pasquale La Rocca, che hanno battuto allo scontro finale – con il 57% delle preferenze – Alessandro Egger e Tove Villfor. Ecco dunque tutto quello che è successo nel corso dell’undicesima puntata e come si è arrivati al trionfo dei due campioni. Ema Stokholma in cima alla classifica della prima manche La finale ha preso il via dal quick step di Ema Stokholma e Angelo Madonia, apprezzato da Carolyn e Fabio, ma criticato da Selvaggia e Ivan, poiché hanno visto predominare il maestro rispetto alla ...

