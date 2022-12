Euronews Italiano

Unadi terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio sull'isola d'Ischia. Alle 15,46 la terra ha tremato per pochi secondi e gli effetti del movimento tellurico - di magnitudo 1,4, epicentro a ...Laè stata avvertita in maniera forte a Guidonia e Villanova di Guidonia (est di Roma), come ... 'tremolio' è stato avvertito anche in zona Martellona e Roma est. Lieve scossa di terremoto avvertita a Ischia, nessun danno Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio sull'isola d'Ischia. Alle 15,46 la terra ha tremato per pochi secondi e gli effetti del movimento tellurico - ...La scossa, di magnitudo 1,4, è stata avvertita sull'isola intorno alle 15.46 soprattutto nelle zone di Succhivo, Ciglio e Citara Questo pomeriggio intorno alle 15.46 una lieve scossa di terremoto è st ...