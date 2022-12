Legge di Bilancio 2023 - Via libera della Camera | ecco tutte le novità

Leggi su quattroruote

(Di sabato 24 dicembre 2022) Blocco dell'aumento delle multe dall'1 gennaioe rottamazione - parziale e non generalizzata - delle cartelle esattoriali derivanti da violazioni di norme del CodiceStrada, oltre alla riattivazionesocietà Stretto di Messina nella prospettivarealizzazione del Ponte. Queste, in estrema sintesi, leche riguardano il mondo dell'auto e delle infrastrutture stradali approvate nella notte dalladei deputati, a seguito delle ultime modifiche apportate alle misure contenute nel disegno didello scorso novembre. Provvedimento che, peraltro, già conteneva il congelamento degli importi delle multe e lo sblocco dell'iter che (forse) porterà alla realizzazione del Ponte di Messina. Tra Natale e Capodanno (la seduta è prevista per il 27 ...