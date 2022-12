L’eccezionalità di Vittorio Adorni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un Giro d’Italia e un campionato nazionale, un Mondiale vinto in solitaria e con quasi dieci minuti di vantaggio sul secondo possono passare in secondo piano rispetto alla signorilità, all’eleganza e all’intelligenza del corridore. è sempre stata quella di essere uomo e corridore, persona senza essere personaggio, cervello e non solo gambe cuore polmoni. Bastava un colpo d’occhio per capirlo, incrociare con lui uno sguardo. In quegli occhi chiari c’era qualcosa che è non è comune trovare, una capacità straordinaria di stare al mondo, vivere nel mondo, comprendere tutto quello che succede attorno in un baleno. È una dote rarissima,ce l’aveva. D’altra parte l’aveva capito anche Sergio Zavoli, uomo appassionato di sport, ma non solo di sport, uomo che sapeva come funzionava la tv, l’Italia e che spaziava come nulla fosse dalle ...