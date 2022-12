"Feliz Navidad" di José Feliciano tra le canzoni di Natale 2023 più amate in Italia - VIDEO

(Di sabato 24 dicembre 2022) E' il momento delledi, e anche quest'anno "" diè tra i brani dipiù amati daglini, come conferma il numero di volte in cui è stato...

Electo Magazine

... Gesëende Kersfees! Africano/ Eritrean/ Tigrinja : Rehus - Beal - Ledeats! Albanese : Gezur Krishlinjden! Arabo : Idah Saidan Wa Sanah Jadidah! Argentino :! Armeno : Shenoraavor Nor ...Dindo, os desean una maravillosay unAño Nuevo 2023!, acisverona@gmail.com. Bella iniziativa augurale, quella sopra riportata, della presidente di Acis, Anna Altarriba Cabré, cui ... Bon Tchalende, Feliz Navidad, Joyeux Noël, Buon Natale. Contro gli ... E' il momento delle canzoni di Natale 2023, e anche quest'anno "Feliz Navidad" di José Feliciano è tra i brani di Natale più amati dagli italiani, come ...Andrea Bocelli, sua moglie Veronica e i figli Matteo e Virginia, celebreranno il Natale, nello speciale in onda stasera su Sky Uno e in streaming su Now.