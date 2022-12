Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio a Roma | i lati oscuri della vicenda - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 24 dicembre 2022) Quel buco di 15 ore dalla scomparsa al ritrovamento, il passato del ragazzo e in particolare quello del padre Maurizio. Troppi punti non quadrano, la Dia continua le ...

Il Fatto Quotidiano

Quel buco di 15 ore dalla scomparsa al ritrovamento, il passato del ragazzo e in particolare quello del padre Maurizio. Troppi punti non quadrano, la Dia continua le ...La direzione distrettuale antimafia di Roma indaga sul sequestro di, il ragazzo di vent'anni rapito la notte scorsa da un locale di viale di Tor di Quinto, a Ponte Milvio , da alcune persone. In procura è stato aperto un fascicolo per sequestro di ... Ritrovato Danilo Valeri, il giovane rapito a Roma nella notte: è in buone condizioni Il primo Natale lontano da Francesco Totti quello di Ilary Blasi che ora ha ritrovato l'amore e la serenità tra le braccia di Bastian ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli ann ...