Accoltella l' ex moglie davanti ai figli | catturato dopo la fuga

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un uomo è stato portato in questura in seguito al tentato omicidio nei confronti della exta al collo e ora portata in ospedale in condizioni gravi. È successo nella prima mattina della vigilia di Natale in via...

Agenzia ANSA

Ha accoltellato ladavanti ai figli il giorno della vigilia di Natale e poi sarebbe fuggito. La donna è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Sembra sia stata ferita al collo. È successo a , in via ...AGI - Una donna è stata accoltellata al collo davanti ai figli. E' successo a Bologna in un appartamento di via Rialto. Secondo quanto appreso, l'autore del gesto sarebbe il marito, di origine ... Accoltella la moglie e scappa: lei è grave, fermato dalla polizia Una donna è stata accoltellata in casa a Bologna: il marito, che si era allontanato dall'abitazione, è stato fermato dalla Polizia. La ricostruzione ...Un uomo è stato fermato mentre tentava la fuga dopo aver accoltella la moglie. La donna, colpito al collo, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il tentato omicidio avvenuto a Bologna davanti ...