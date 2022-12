Abraham | 'Roma in Champions coi miei gol e grazie a zio Mourinho | sul Portogallo'

Commenta per primo Tammyalla riscossa. L'attaccante inglese dellaha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Il club giallorosso resta sempre molto importante nella mia vita, faremo del nostro ...Tammy, attaccante della, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in vista del ritorno in campo per il nuovo anno Tammy, attaccante della, si è raccontato a La Gazzetta dello ...L'attaccante vuole trascinare i giallorossi in Champions. Il tecnico deluso per la sconfitta in Spagna. Ufficiale il ritorno di Ranieri al Cagliari. Djokovic pronto a tornare in Australia ...L'attaccante giallororosso racconta alla Gazzetta dello Sport l'avvio complicato: "Sono convinto che questi momenti alla lunga ti rendano più forte".