Torino | Schuurs | «Sono felice di essere tornato | sto bene dopo l’infortunio»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Perr, difensore del, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro la Cremonese Perr, difensore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «di, sto. Ho belle sensazioni sul Toro e sui tifosi. Sapevo che la serie A sarebbe stato un campionato molto tattico, cercherò di dare il massimo nel resto della stagione. Ho guardato il Mondiale della mia Olanda. Mi piacerebbe giocarli, so che le convocazioni dipendono da cosa farò nel Toro: qui mi sto trovando, anzi moltocon Juric». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allenatore: Baroni Torino - Cremonese 0 - 0: Milinkovic Savic (74' Berisha); Djidji (58' Rodriguez),(74' Buongiorno), Zima (74' Dembele); Lazaro (74' Weidmann), Ilkhan (30' Adopo), ...