Sono impressionanti i numeri dell' epidemia di Covid in Cina

(Di venerdì 23 dicembre 2022) - Le stime parlano di 250 milioni di casi dall'inizio di dicembre, cioè la positività per il 18%a popolazione. E le cifreancora in crescita: solo martedì ci sarebbero stati 37 milioni di ...

WIRED Italia

- Le stime parlano di 250 milioni di casi dall'inizio di dicembre, cioè la positività per il 18% della popolazione. E le cifreancora in crescita: solo martedì ci sarebbero stati 37 milioni di contagi. Stime perché Pechino ufficialmente dà numeri ......benissimo tutta la squadra e da tanti ragazzi che hanno margini di miglioramento" ... Le sue intervistestate sempre misurate, a volte addirittura diplomatiche. Ma la decisione dell'... Un'ondata di freddo eccezionale sta colpendo gli Stati Uniti L’ex presidente del partito ci riprova dopo la pesante sconfitta del 2013: “Mi candido con umiltà e nella chiarezza delle idee”. Si giocherà l'ultimo posto con la De Micheli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...