Serena Rossi | ' addio' a Mina Settembre | Adesso c' è lei e veste di rosso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'attrice più napoletana più amata del momento abbandona i panni die indossa quelli di un altro personaggio in. L'esplosione diè ormai un dato di fatto e i numeri continuano ad affermare che la fiction è la più seguita della stagione televisiva. Solo qualche mese fa si è concluso il secondo capitolo della serie ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni e portata in scena dae Giuseppe Zeno. Lanon si ferma mai e lo dimostrano i tanti scatti in giro per l'Italia che la vedono protagonista indiscussa dei set italiani. Il pubblico si è ormai affezionato al personaggio diche si distingue dagli altri per un indumento particolare. Il famoso cappotto...