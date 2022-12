Schlein o Bonaccini? Mezzo Pd appeso a Cuperlo | Non ho ancora deciso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Corro o non corro per le primarie? Allo psicodramma collettivo che sta vivendo in queste ore il Partito democratico si aggiunge il conflitto shakespeariano di Gianni. Una decisione rimandata di minuto in minuto, caldeggiata da chi crede che solo il deputato triestino potrebbe rappresentare quel che resta del patrimonio genetico della sinistra Pd. Una candidatura ulteriore la sua, da quarto incomodo. Con scarse possibilità di inserirsi nella sfida, i due favoriti per il ballottaggio finale.è lacerato: «Misi nota di più se mi candido o se faccio un passo indietro?», è il dilemma alla Nanni Moretti che gli toglie il sonno. Se non fosse che in questo caso a determinare tanta incertezza non sono né la timidezza del personaggio né l'egocentrismo ma il sospetto che i giochi come al solito ...