Salerno | sorprende ladri in casa e viene aggredita | calci e pugni a un’insegnante

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Derubata e picchiata selvaggiamente daientrati in. Una donna diè finita in ospedale con diverse contusioni e frattura del setto nasale.inL’episodio è avvenuto nell’abitazione della vittima, in zonaManzo. Stando ad una ricostruzione tre malviventi, approfittando della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

