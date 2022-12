Plusvalenze | Juve | inutile nascondersi dietro i fantasmi Arriverà anche il momento del Napoli e di Osimhen

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sinceramente sembra un po’ debole dire che il procuratore federale Chiné non fa bene il suo lavoro, o lo fa in modo incompleto,...

La Gazzetta dello Sport

Una data importante è quella del prossimo 20 gennaio, quando è stata fissata l'udienza per la revocazione del processo sulleINCHIESTA: LA RICOSTRUZIONE IN 15 PUNTI - LE ULTIME NEWS ......o no il processo sulleche si era chiuso a maggio con l'assoluzione in secondo grado di tutte le undici società coinvolte. Sullo stesso argomento Juventus Il 18 gennaio il nuovo CdA... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coinvolte altre otto società L’udienza di revocazione nel processo plusvalenze davanti alla Corte Federale d’Appello per la Juventus e le altre società, a ...Da segnalare che due giorni prima, il 18 gennaio, si insedierà il nuovo consiglio di amministrazione e ci sarà la nomina di Ferrero presidente ...