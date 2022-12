Petal Search è un servizio chiave sugli smartphone Huawei | ecco cosa può fare

iGizmo.it

è stato aggiornato con una funzionalità che consente agli utenti di cercare e ottenere informazioni tramite testo, immagini e voce.Maps che riguarda l'app di navigazione con più ...Huawei Ads non solo serve più dispositivi e più canali, ma integra Huawei AppGallery , lo store di app proprietario di Huawei, e la rete display , oltre a, motore di ricerca di Huawei. ... Regali di Natale dell’ultimo minuto No problem, ci pensa Huawei Mate 50 Pro con Petal Search Tutte le novità in uscita a gennaio 2023 su Disney+, da American Crime Story al film The Menu fino a Criminal Minds: Evolution ...È stato uno dei dispositivi più attesi di quest’anno ed è finalmente disponibile: parliamo dell’ultimo smartphone prodotto da Huawei, HUAWEI Mate 50 Pro, un device ricco di innovazioni e con diversi p ...