Per Bereszynski mancano solo firme e annuncio | poi il Napoli proverà per Cheddira CorSport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lo scambio di prestiti trae Sampdoria che coinvolge, Zanoli e Contini è un affare ormai chiuso, scrive il Corriere dello Sport.lee l’ufficiale ma la trattativa è andata in porto. “Si trattadi aspettare firma e, null’altro, per vedere Bartoszcon la maglia del. L’accordo con la Sampdoria è già stato raggiunto e coinvolgerà anche Zanoli, in prestito da Stankovic, e Contini, di rientro a casa”. Ilnon si fermerà a questa operazione. Il direttore sportivo Giuntolia portare a casa anche, dal Bri. “Il triplo affare è stato impostato in tempi rapidi e inaugurerà un ...

Tutto Napoli

Si tratta solo di aspettare firma e annuncio, null'altro,vedere Bartoszcon la maglia del Napoli . Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport . Calciomercato Napoli, chiuso il triplo affare Tutte le news sul calciomercato Napoli ...Quando rientra Rrahmani L'obiettivo dello staff medico è provarlo ad avere almeno tra i convocatila sfida del 4 gennaio contro l'Inter dove potrebbe fare capolino anche. Oggi Amir ... Cds - Fatta per Bereszynski: il terzino aspetta l'ok per firmare Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre ...Napoli, occhio all'indiscrezione di mercato che arriva all'improvviso. Ci sarebbe già l'ok del calciatore per il suo trasferimento in azzurro ...