Parigi ripiomba nel terrore | sparatoria in strada | almeno 2 morti e diversi feriti

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Due persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in unaavvenuta per, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, citate del sito di Le Parisien, un uomo è stato fermato. Su Twitter la prefetturana invita i cittadini a “evitare il settore” della città ed a “lasciare che siano i servizi di soccorso ad intervenire”. Laè avvenuta di fronte a un centro culturale curdo, Ahmet-Kaya. Lo riferiscono fonti della poliziana, riportate dal Le Parisien. L’uomo fermato avrebbe una settantina di anni e, secondo le prime ricostruzioni, ha aperto direttamente il fuoco contro diverse persone. Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha annunciato che tornerà ain seguito ...

Il Faro online

Come scrive tra gli altri Repubblica, dopo cinque anni di relativa quiete 'la Turchia... ', Berlino e Madrid: i grandi Paesi d'Europa contro l'Italia sull'accoglienza ai migranti. Nel ...Passata la Manica sinell'incubo: in Francia intorno alle 13 il gestore della rete autostradale Vinci ha registrato oltre 790 km di code sulle autostrade. Intorno ae più a sud tra ... Parigi ripiomba nel terrore: sparatoria in strada, almeno 2 morti e ...