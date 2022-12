Napoli | piace Bamba | c’è l’ok del giocatore

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilè interessato a Jonathan, esterno offensivo del Lille. Le ultime sulla possibile trattativa Secondo quanto riportato da Radio KissKiss, ilavrebbe messo gli occhi su Jonathan. L’esterno offensivo 26enne francese di origini ivoriane, si sta mettendo in luce in Ligue 1 con la maglia del Lille.avrebbe già dato il suo benestare ad un eventuale trasferimento in Serie A. Resta adesso da capire quale sarà la volontà del club francese e le relative cifre dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

