Milan | ancora problemi al polpaccio per Maignan | nuovi esami tra due settimane

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'attesa per Mikenon porta buone notizie per il. Il portiere si è sottoposto oggi a controlli, come anticipato da...

...esami tra due settimane Mike Maignan non ha recuperato dall'infortunio al polpaccio e non sarà a disposizione delper la ripresa. Come riportato da Sky Sport, il portiere rossonero sente......le risposte sperate allo staff tecnico del: molto probabilmente, contro la Salernitana , prima avversaria del nuovo anno alla ripresa del campionato, i pali rossoneri inquadrerannola ... Milan, il rientro di Maignan è ancora lontano: Sportiello ma non solo Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina il Milan sarebbe intenzionato ad anticipare i tempi e portare Marco Sportiello alla corte di Pioli sei mesi prima del ...