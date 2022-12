M3GAN | una chat consente di parlare con la protagonista robotica dell' horror targato Blumhouse

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unasul webdidirettamente con l'inquietantedi; avrete il coraggio di scriverle? Se siete curiosi in merito a, il nuovodi, v'informiamo che c'è la possibilità ditare direttamente con la bambolaa storia. Sul profilo Twitter del film vi aspettano alcune chiacchiere alquanto... interessanti. Con l'avvicinarsia sua uscita nei cinema,approda sul web offrendo messaggi a chiunque abbia il coraggio di scriverle. Lamessa a disposizione dei curiosi è strutturata in modo da rispondere sempre in base ai messaggi inviati, ...

Movieplayer

- Un film di Gerard Johnstone.bambola prende vita. Con Allison Williams, Ronny Chieng, Violet McGraw, Kimberley Crossman, Jenna Davis. Horror, USA, 2023. Durata 102 min. Consigli per la ...Stessa data di uscita anche per l'horror(Universal) diretto da Gerald Johnstone in cui un ingegnere di robotica in un'azienda di giocattoli costruiscebambola realistica che inizia ad ... M3GAN: una chat consente di parlare con la protagonista robotica ... Una chat sul web consente di parlare direttamente con l'inquietante protagonista robotica di M3GAN; avrete il coraggio di scriverleI supereroi sono una presenza ingombrante, ma ci sono delle sorprese, tra bambole assassine, un resort da incubo, la scelta proposta da M. Night Shyamalan e Dune Parte 2. - Leggi tutto l'articolo e gu ...