L’uomo più ricco al mondo compra la vigna di Leonardo da Vinci a Milano | l’ultimo “acquisto” del magnate Bernard Arnault

(Di venerdì 23 dicembre 2022)piùalladida. Come segnala il Corriere della sera, l’imprenditore francese, presidente e amministratore delegato del gruppo extralusso LVMH, ha acquistato Casa degli Atellani in corso Magenta a. La splendida dimora rinascimentale, donata da Ludovico il Moro ad una famiglia cortigiana, gli Atellani, venne restaurata nel 1923 dall’architetto Piero Portaluppi. All’interno del giardino del palazzo si trova ladi. Lotto di terreno che alla morte il celebre artista e scienziato donó ai suoi due aiutanti. Lavenne nuovamente risistemata nel 2007 e con la collaborazione ...

IL GIORNO

A BORDO DELLA OCEAN VIKING - Nella biblioteca di acronimi che scandisce la vita sulle navi, M - O - B è uno di quelli che fapaura. Sta per "man overboard",in mare. Con'acqua gelida del Mediterraneo d'inverno, significa morte certa e in termini di tempo, ne basta molto poco. Per il freddo, per'impatto, per ......è indissolubilmente legato alla telecronaca dal primosulla ... la prima conduttrice della popolare trasmissione Rai 'Chi'ha ... Ancoralunga è la lista dei lutti nel mondo del cinema e del ... Milano, la vigna del Leonardo comprata dall’uomo più ricco del mondo, Bernard Arnault