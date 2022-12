Kean | pronto un nuovo contratto a cifre assurde | ecco quanto prenderà

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Juventus non dovrebbe aver più dubbi sudestinato a restare alla Juventus ea prendersi sulle spalle il club bianconero. LaPresseArrivato nell’estate dell’addio di Cristiano Ronaldo, ha faticato inizialmente ad imporsi nella Juventus; con il tempo e grazie al duro lavoro è diventato un punto fermo dei bianconeri. Le ultime gare prima della sosta per il mondiale sono state caratterizzate da: tre gol (tra Verona e Lazio) e una serie di prestazioni di un certo livello. Il centravanti ha mostrato di stare bene non solo fisicamente ma anche mentalmente andandosi a prendere la titolarità nel reparto offensivo di Allegri. La sensazione è che il tecnico voglia ripartire da lui; anche in questo secondo ritiro stagionale,sta dimostrando di essere uno dei più in forma. Gol contro il Rijeka e la voglia di ...