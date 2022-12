Il governo ottiene la fiducia alla Camera | ma quanta fatica

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il voto (di, (221 si e 152 no) racconta di una maggioranza compatta ma è evidente che oggi nel centrodestra cantare vittoria sia molto, ma molto difficile. Il percorso della legge di bilancio che verrà approvata domani mattina infatti è stato più complicato del previsto. O, meglio. Fin dal giorno della caduta delDraghi e del via alle elezioni anticipate tutti gli analisti avevano ventilato i rischi che avrebbe avuto il nuovo esecutivo nel portare a casa una legge di bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Il tempo era poco, pochissimo, e fin dal principio Giorgia Meloni, Giorgetti e gli altri ministri hanno provato a fare il prima possibile. E così era sembrato in principio al momento della sua approvazione in Consiglio dei mInistri. Da quel momento però c’è stata qualche frizione interna di troppo, qualche tentativo in ...