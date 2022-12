Fidanzati uccisi in Inghilterra | la sorella di Francesca | ' Sognava di sposarsi'

TGCOM

...segue di poche ore quello avvenuto in Inghilterra e che vede come vittime una coppia di, ... sarebbero statida un 21enne italiano fermato dalla polizia britannica.Altri due ragazzi italianiall'estero dunque. Di ieri la notizia del ritrovamento di due ventenni siciliani. Due giovanissimi della provincia di Messina,, Nino Calabrò e Francesca Di ... Inghilterra, uccisi due fidanzati messinesi: fermato un 21enne italiano, ex coinquilino del ragazzo Christian Zoda freddato a colpi di pistola, il cadavere di Sandra Quadra era nel giardino dell’uomo che ha sparato ...Le indagini sull'omicidio della giovane coppia messinese. Interrogato il coinquilino siciliano. Le parole della mamma.