Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio | il cameriere del Moku | ”Così lo hanno portato via dal locale”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Matteo, undel ristorantein zona, a lavoro al suo interno da appena un mese, ha dato il suo racconto, la sua versione, del rapimento diai microfono di Adnkronos: ”Nessuna colluttazione, nessuna confusione. Poco prima che ilchiudesse, in una serata tranquilla e affollata, un ragazzo di colore, sarà stato mio coetaneo, 20enne pure lui, è entrato per controllare che chi dovevano portare via fosse effettivamente all’interno. Lofatto uscire con un pretesto e sono andati via con lui”. Rapimento a Roma, 20ennevia per vendetta: l’ombra dei clan che si contendono lo spaccio Il racconto di Matteo,al ...

ilmessaggero.it

Il locale di Ponte Milvio, a Roma, è però finito sulle pagine di cronaca dopo il rapimento di, un 20enne che è stato portato via con la forza dal locale, presumibilmente per una lite ...È il racconto che Matteo, cameriere da appena un mese nel ristorante Moku in zona Ponte Milvio, fa all'Adnkronos del sequestro di. 'Nessuno si è accorto di nulla, non c'è mai stata ... Danilo Valeri è il ragazzo rapito a Ponte Milvio: portato via da un locale della movida, trovato il cellulare. La polizia del commissariato Ponte Milvio, a Roma, sta indagando sul rapimento di un ragazzo nella zona della movida a Tor di Quinto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni giovani sono arrivati all’i ...Chanel Totti nelle ultime storie ha mostrato un mazzo di rose rosse con un bigliettino, seguito poi da una serie di scatti in cui è pronta per uscire e dove sta a cena fuori. Mentre ...