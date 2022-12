(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lamilitare'Akademik Pashin' nella giornata di ieri 23 dicembre incrociando al largo della Puglia, per un paio d'ore, è rimasta ferma nel Canale di Otranto in corrispondenza del. A breve distanza la...

Today.it

...e vivrà con lei ogni momento delle due settimane che serviranno a Marta serviranno per capire... La sceneggiaturaschiantare dalle risate, leggendola ridevo sola a casa. Da lì abbiamo ...Sai caro Nicola, nella vita non ti regala niente nessuno, sei giovane e questala devi ... 'Mi impegnerò per togliervi ogni dubbio', è così fa Letizia Borri si licenzia (l'operatrice ... Cosa faceva una nave spia russa sul gasdotto Tap No, non ce la faccio più. Se resto peggioro la situazione”. Nonostante la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7, al momento Luca non ha ancora abbandonato il gioco. Ma cosa accadrà nei ...A colloquio con il cardinale che guida l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e da luglio anche la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza ...