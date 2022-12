Alessandro Orsini attacca Aldo Grasso | “Io ti faccio dire quello che io voglio dire | vi uso come cose” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022): “Io vi usoSta facendo discutere i social il nuovoin cuisi scaglia contro il giornalista, che aveva scritto un articolo in cui invitava la Rai ad aprire una riflessione sull’opportunità di continuare a ospitare il docente., che era finito nel mirino del web e non solo dopo la gaffe in cui cambiava il cognome a un giornalista del New York Times utilizzando Google Translate, hato il giornalista del Corriere della Sera con le seguenti parole: “Io sono un esperto in movimenti a carattere insurrezionale, sono un esperto di movimenti ...