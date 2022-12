Zelensky al Congresso | L' Ucraina è viva e combatte State investendo in democrazia Il discorso integrale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Di fronte alle "primitive tattiche" russe e "contro ogni probabilità, l'non è caduta ma vive e": "non ci arrenderemo mai". E questo anche grazie al sostegno "essenziale" degli Stati Uniti: "voglio ringraziare gli americani" e dire loro che gli aiuti concessi a Kyiv "non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella". Il presidente ucraino Volodymyrè evidentemente emozionato nel suo intervento alamericano, dal quale è accolto con una standing ovation e una pioggia di applausi e al quale ha donato aluna bandiera, quella che sbandierava a Bakhumt firmata dalle sue truppe. "Il prossimo anno sarà critico", ma "potete velocizzare la nostra vittoria", dice il leader di Kyiv in ...

