Zecchino d’oro 2022 | canzoni | concorrenti | conduttori | puntate e streaming su Rai 1

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 dicembre 2022), cantanti,, a che ora, orario su Rai 1 Torna lo, in onda su Rai 1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle 17.05 e con la finale sabato 24 dicembre alle 17. La storica gara canora con le voci bianche più belle d’Italia, pronti a interpretare brani per bambini che potranno entrare nella storia. La 65° edizione della kermesse si intitola “Semplicemente bambino”, per sottolineare l’impegno dell’Antoniano nel voler contribuire alla spensieratezza dei piccoli. La direzione artistica è di Carlo Conti. Ma vediamo insieme quali sono le, i cantanti, ie tutto ...