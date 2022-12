Manovra | il testo torna in Commissione Verso ok Camera alla vigilia di Natale

Agenzia ANSA

Il reddito di cittadinanza non sarà abolito, e questo già si sapeva da novembre, quando laè stata approvata in Consiglio dei ministri. Ma più passano i giorni e più ildella finanziaria perde pezzi. Avevano promesso lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero, ma ...- Laeconomica è ancora all'esame della Camera tra tra imprevisti e critiche. La legge di Bilancio è dovuta, infatti, tornare dall'Aula in Commissione per cancellare un emendamento del Pd che ... Manovra:prosegue l'esame a singhiozzo, tensione maggioranza-opposizione Le prime tre rate Irpef (più l’Inps) andranno saldate entro fine mese. I club verseranno il 3% di mora, Abodi: «Le società pagheranno come le altre imprese». La Figc condivide ...Un ultimo passaggio in commissione (oggi), per correggere quella "svista" che dirottava 450 milioni di fondi ai Comuni senza che fossero state previste le coperture. Poi di nuovo ...