Come Sta Pippo Baudo? Parla Il Figlio Alessandro!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 22 dicembre 2022)non appare più in Tv da diverso tempo e questo ha messo in allarme molti suoi fan.sta ilnazionale? A rispondere a questa domanda ci ha pensato ilAlessandro, il quale ha tranquillizzato tutti quanti. Il nostronazionale non ha nulla di grave, solo qualche acciacco dovuto all’età. Ecco tutti gli aggiornamenti sul conduttore!stailAlessandro Da tempo ci si interroga sullo stato di salute di. L’86enne da tempo é sparito dalla Tv e questo sta preoccupando i tantissimi fan. Sembra difficile che lo si possa rivedere sul piccolo schermo, almeno stando alle ultime notizie apparse in rete. Da ...