Calcio | Aglietti ' Con Cellino intesa immediata | a Brescia con entusiasmo'

Giornale di Brescia

...sempre avuto un peso specifico nel mio modo d'intendere il. Mi auguro che il nostro stadio già lunedì sia una bolgia e che sia in grado di trascinarci". Sul modulo da adottare Alfredo...Parola d'ordine: flessibilità La parola d'ordine, per, è flessibilità: "Sono io che mi ..., basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Brescia Calcio, comincia l'avventura di Aglietti: «Sono carico a mille» Brescia, Aglietti: “Dobbiamo tornare a fare prestazioni importanti. Mi auguro che Rigamonti ci dia una mano” - picenotime.it - IT ...'Tornare presto alla vittoria per ritrovare il sorriso', l'obiettivo del nuovo tecnico delle rondinelle BRESCIA (ITALPRESS) - 'Abbiamo apprezzato ...