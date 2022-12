Attivisti per il clima decapitano un albero di Natale a Berlino

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) - Gliper ildel gruppo Last Generation hanno dichiarato di essere i responsabili della “decapitazione” dell'dieretto di fronte alla Porta di Brandeburgo di. Lo hanno fatto grazie a un sollevatore idraulico e una sega a mano tagliando due metri dalla cima dell'alto 15. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato di voler sottolineare che la Germania sta finora vedendo solo la "punta" della catastrofetica che si sta verificando in tutto il mondo, invitando il governo del cancelliere tedesco Olaf Scholz a fare di più per affrontare il riscaldamento globale.

