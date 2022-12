Angelina Mango rivede un video di suo padre ad Amici

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ad22 è tornata a parlare del. Se la prima volta lo ha fatto in Casetta con i suoi compagni, questa volta è stata messa davanti a undi suo. “Parlami di te, parlami di tuo, lui era stato qua adnel 2006 riguardiamo il“, le ha suggerito Lorella Cuccarini. Nelincriminato si vede il cantante esibirsi sulle note di Piccolissima e offrire consigli a Rita Comisi, cantante e allieva di quella edizione. “Che bravo che era. Una persona gentile e infatti anche io cerco di essere gentile. Avevamo un bellissimo rapporto io e lui. Pur essendo molto impegnato – perché a volte capitava che restava fuori per lavoro – ma quando era a casa dava molta ...

Today.it

Non è la prima volta che ad Amici 22parla a cuore aperto del padre Pino. Sin dal suo ingresso nella Scuola di Amici di Maria De Filippi si è tanto parlato di "figli di". L'anno scorso la stessa sorte era toccata a LDA, il ..., figlia del cantante Pino, deceduto nel dicembre 2014, è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale "Tv Mia" e ha parlato della sua nuova esperienza nel talent show " ... Lorella Cuccarini le mostra un video di papà Mango, Angelina replica: "Figlia d'arte Spero di non dover più dimostrare niente" Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi, andato in onda ieri pomeriggio, l’insegnante Lorella Cuccarini fa vivere un momento importante ad una sua allieva. Si tratta di Angelina la figlia del ...Lorella Cuccarini le mostra un video e Angelina Mango ricorda il papà ad Amici di Maria De Filippi. La figlia dell’apprezzato cantautore italiano ha avuto accesso al programma e si è fatta immediatame ...