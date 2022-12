Ultime Notizie – Ruby ter | difesa Berlusconi | “Va assolto | soldi versati non per corrompere”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “La nostra richiesta è che Silviovengaperché il fatto non sussiste. Non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processi1 e2, ma versato non per finalità corruttive”. Franco Coppi, difensore (insieme al collega Federico Cecconi) del leader di Forza Italia, apre così la sua requisitoria nel processo milaneseter. Per l’ex premier accusato di corruzione in atti giudiziari il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto, lo scorso maggio, una condanna a 6 anni di reclusione. “Alla luce dell’ordinanza (della corte, ndr) del 3 novembre i soggetti non avrebbero potuto mai assumere la qualifica di testimoni e questa impossibilità rende i fatti ancora una volta irrilevanti”, ha detto ancora Coppi chiudendo così ...

