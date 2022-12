Roma | riapre a Colle Oppio lo skate park più bello del mondo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)lopiùdel. E non è solo un modo di dire, visto che il playground digode di una vista da mozzare il fiato: il Colosseo. L'intera area è stata riqualificata in ...

Canale Dieci

lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di ...recuperato allo sport e all'intrattenimento quella che è una delle cartoline più belle chepuò ...lo skatepark più bello del mondo . E non è solo un modo di dire, visto che il playground di ...recuperato allo sport e all'intrattenimento quella che è una delle cartoline più belle chepuò ... Roma, riapre il cavalcavia pedonale tra Garbatella e via Ostiense ... Le turbolenze di una Roma che a gennaio proverà a ritrovare la rotta Champions ... I fari sono tornati su Frattesi che era già stato vicinissimo in estate. La porta si è riaperta negli ultimi giorni, ...Riapre lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di Colle Oppio gode di una vista da mozzare il fiato: il Colosseo. L'intera ...