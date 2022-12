QUOTIDIANO NAZIONALE

Rabiot festeggia. con Griezmann e Upamecano un gol della Francia: il centrocampista sta vivendo la sua stagione migliore da quando è alla Juventusa tenere banco sono i guai del calciatore, ancora alle prese con una pubalgia che non sembra ... Calciomercato, via Vlahovic: ecco il sostitutoCon una proposta importante, soprattutto in estate,... Ora la Juve cambia idea su Rabiot e Di Maria - Sport - quotidiano.net Il centro sportivo Z5 da sei anni è il suo avamposto su Torino. Il ritorno in bianconero Un sogno, come lo sarebbe diventare ct ...In un periodo così difficile, il più brutto con quello legato a calciopoli, la Juve - per buona pace dei francesi che lo sponsorizzano - può e deve pensare a di tutto e di più meno che a un immediato ...