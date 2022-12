Natale | da Acqua dell’Elba 100 000 euro in buoni acquisto per i collaboratori

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Proprio nei giorni die a fronte del difficile contesto attuale e dell’aumento dei prezzi,ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai suoiper spesa e altri generi, una operazione di welfare che ha un valore complessivo di 100.000– Società Benefit, la storica manifattura artigianale di profumi all’Isola d’Elba, rafforza così ulteriormente “l’impegno verso i propricon un progetto di welfare aziendale”. L’impresa familiare – con un fatturato in crescita stimata di circa il 6% per un totale di circa 14 milioni – ha infatti deciso di riconoscere ai suoi 118dei...

Adnkronos

