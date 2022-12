Morto ad Alessandria un quarto ragazzo coinvolto nell’incidente di Cantalupo

Corriere dell'Umbria

Non ce l'ha fatta Vincenzo Parisi di 21 anni, uno dei ragazzi coinvolti nell'incidente di domenica 11 dicembre a Cantalupo. Il giovane era stato portato in codice rosso all'ospedale di, fin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. È la quarta vittima dopo Denise Maspi, Lorenzo Vancheri e Lorenzo Pantuosco.Il giovane era ricoverato all' Ospedale di. Gli amici avevano anche affisso uno striscione fuori dalla struttura ospedaliera per dimostrargli tutto il loro affetto : 'Forza Drago, siamo ... Morto quarto ragazzo del drammatico incidente stradale di Alessandria Ora il bilancio è drammaticamente completo: quattro morti . Come era accaduto nell' incidente stradale avvenuto in Umbria nelle ...Milano, 21 dic. (LaPresse) - È morto anche il quarto ragazzo che era ricoverato in ospedale dopo l'incidente stradale avvenuto nell'Alessandrino, a Cantalupo, ...