Manovra 2023 | giovedì 22 dicembre alla Camera | venerdì voto fiducia

Adnkronos

Slitta nuovamente l'arrivo dellanell'aula della Camera. Secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo, la scadenza passa da quella di domani alle 13 a giovedì mattina alle 8. La discussione generale andrà ......di bilancio aggiornato per ildell'Italia il 24 novembre, nonché il parere della Commissione emesso il 14 dicembre 2022". L'Eurogruppo conferma così l'ok della Commissione alladel ... Manovra 2023, Schillaci: "Possibile intervento subito per personale Ssn" Lunga notte indella Camera. Lainiziata alle 19.30 di ieri sera si è chiusa questa mattina con nessunalla legge di bilancio approvato. Nelle ultime quattro ore i lavori sono stati sospesi per… Leggi ...Sostegni l'aumento dei prezzi, stralcio delle cartelle esattoriali e rafforzamento degli assegni per i figli legali all'inflazione. A distanza di un mese dall'ok in cdm, la ...