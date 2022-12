L’ex azzurro consiglia | “Ndombele può giocare in un altro ruolo” | soluzione per Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Statin Radio, è intervenuto Gaetano Fontana, attuale mister dell’Imolese ed ex calciatore del Napoli. Nel corso dell’intervista l’allenatore è tornato sul continuo confronto tra Maradona e Messi, un paragone che è ritornato di moda dopo la vittoria dell’Argentina nel Mondiale in Qatar, oltre che sul tema legato alla situazione in casa Napoli, con le vicende in merito alle scelte in mezzo al campo. Di seguito quanto evidenziato: “Parere sul paragone tra Messi e Maradona? Non c’è paragone, si tratta di due professionisti che hanno vissuto in periodi diversi. Diego ha toccato sponde irraggiungibili per altri, soprattutto per le caratteristiche del calcio del passato. Era determinante, trascinava la squadra verso grandi risultati. Le squadre odierne sono composte da ottimi elementi, ma spiccano le tante personalità di Messi, Ronaldo ...