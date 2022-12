L’Era Harry Styles | i migliori e peggiori momenti del cantautore nel 2022

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Life&People.it Che fosse sul palco, su un set cinematografico, sui social o su un red carpet, una cosa è certa: nelnon ha mancato di farsi notare. Vera e propria drama queen protagonista, l’ex frontman degli One Direction è rimasto al centro dell’interesse mondiale per tutto l’anno. Il nuovo album, le conquiste nel cinema, i gossip, le partnership, gli scandali: tutto, negli scorsi mesi, ha gridato a gran vocee, nel bene e nel male, l’artista britannico è rimasto saldamente ancorato al centro della scena. Così, a pochi giorni da Capodanno, non possiamo che tirare le somme di questo, ricordando idellaEra, pur consapevoli che – inutile dirlo – ...

Stile e Trend Fanpage

... rafforzando i legami con le ex colonie e prolungando'influenza ...discute di guardare sua madre, la principessa Diana, ... la principessa Diana, soffrire la stessa cosa quandobambino, e ...... ovviamente, sono stati, Meghan e i figli Archie e Lilibet (3 e 1 anno), che festeggeranno il Natale in California. A corte fanno sapere che'invitopartito anche per loro, nonostante le ... La cartolina di Natale di Harry e Meghan Markle: perché non hanno ...