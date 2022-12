Identificare Dispositivi sconosciuti su PC Windows 10 e 11

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il problema del dispositivo sconosciuto è sempre stato uno di quelli più rognosi da risolvere sui PC, anche se nelle ultime versioni si presenta molto meno frequentemente. Questo errore si verifica quando il sistemanon è in grado di riconoscere che tipo di dispositivo hardware è stato collegato al computer. Per esempio, può capitare un problema del genere se si collega una penna USB e questa non viene riconosciuta. La conseguenza di questo errore è l'impossibilità di poter caricare il driver, ossia il software, per gestirlo e per poterlo utilizzare. Nella guida che segue vi mostreremo come , così da poter riprendere ad utilizzare il dispositivo o la periferica non riconosciuta dal sistema di driver integrati in. LEGGI ANCHE: Soluzioni a errori su porte USB e chiavette non riconosciute o impossibili da ...