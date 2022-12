Giulio Giaccio | ucciso e sciolto nell' acido per uno scambio di persona | il cold case risolto dopo 23 anni

ilmattino.it

NAPOLI - Ucciso con un colpo d'arma da fuoco ed il cadavere distrutto completamente con dell'acido: questa la sorte toccata al giovane, per uno scambio di persona, a Marano di Napoli il 30 luglio 2000. Oggi, dopo 22 anni dai fatti, i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare in ...Scambiato per l' amante della sorella di uno camorrista, venne freddato da due sicari. Per questo venne ucciso, per errore,, 26 anni, ammazzato da due esponenti di spicco del clan Polverino; il 30 luglio del 2000, il 26enne era scomparso a Pianura , provincia di Napoli , e di lui si persero le tracce, ... Napoli, il cold case di Giulio Giaccio: fu ucciso per ordine del boss e sciolto nell'acido Con la camorra non c'entrava proprio niente, Giulio Giaccio, 26 anni, di cui si sono perse le tracce il 30 luglio del 2000: fu ucciso per un errore da due esponenti di spicco del clan Polverino perché ...Forse risolto il caso Giulio Ghiaccio, l'operaio ucciso e sciolto nell'acido per errore, scambiato per il fidanzato della sorella di una degli assassini. I due arrestati sono affiliati al clan camorri ...