(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Amiche ein pochissimo tempo.sono già amiche e si definiscono già. I rispettivi fratelli, Edoardoe Micolstanno vivendo una liaison all’interno del Gf Vip, tanto da far nascere la fanpage “Incorvassi”., entrambe ex gieffine, si sono incontrate e hanno pubblicato delle stoies ironizzando sul tutto: «A grande richiesta la mia futura cognata» dice sorridendo Guedanlina che subito in quadra la compagna di Paolo Ciavarro. La nuova coppia Tra Edoardo e Micol sembra esserci intesa, tanto che in molti sostengono sia già nata una nuova coppia. I due, infatti, si sarebbero finalmente baciati e Giaele De Donà, avrebbe fatto di tutto per ...

Era stata scambiata per, sorella di Edoardo. Incontro pimpante dato che Il conduttore le ... guarda caso all'uscita ad hoc del suo libro mentre la ex moglie é al GF, Edoatdo Vianello ...Tutto merito di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e del loro rapporto nato al GFTavassi e Clizia Incorvaia , sorelle dei due 'vipponi' , si sentono già 'cognate' e non si fanno ... Gf Vip, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia ormai inseparabili: «Siamo cognate» Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip, l’atteggiamento messo in campo da Micol Incorvaia. Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: ...Si prevedono due puntate scoppiettanti al Gf Vip. Sonia Bruganelli sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierparolo Pretelli, perchè volerà a New York a conoscere ...